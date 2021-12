Calciomercato Genoa: si prepara la rivoluzione in attacco

Calciomercato Genoa: si prepara una vera e propria rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Il nuovo general manager Spors, deve trovare rinforzi in grado di aiutare il Grifone a raggiungere una tranquilla salvezza. Mister Shevchenko ha chiesto rinforzi in avanti, ed è proprio in quella parte del campo che la società si sta muovendo. Alcuni contatti sono stati avviati, ma si deve pensare anche a cedere. Infatti la rosa rossoblù è piuttosto lunga, ed alcuni giocatori sono sul piede di partenza.

Calciomercato Genoa: chi sono i profili seguiti per l’attacco

Un Genoa attivo sul mercato ha già parlato con il procuratore di Amin Younes. L’ex centravanti del Napoli, in forza all’ Eintracht Francoforte (ma di proprietà di De Laurentiis) sembra essere finito ai margini del progetto societario tedesco. Se nella sua prima stagione in Germania aveva accumulato un ottimo score di presenze, negli ultimi mesi è stato usato con il contagocce. Di conseguenza desidera cambiare aria, con il Grifone che è ben visto come destinazione ottimale. Il dialogo tra le parti prosegue. Altro nome che La Gazzetta dello Sport accosta ai grifoni, è quello di Aleksej Miranchuk dell’Atalanta. Tuttavia nonostante l’apprezzamento espresso dalla nuova proprietà genoana nei suoi confronti, un suo approdo in Liguria appare improbabile a causa del prezzo. I Percassi lo valutano 15 milioni di euro, ma qualsiasi interlocuzione è al momento congelata. Ultimo profilo che secondo Sky Sports è finito nel mirino rossoblù è Roberto Piccoli dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini lo considera sicuramente un elemento di valore per la sua rosa, ma quest’anno lo ha usato poco: soltanto 10 presenze per l’ex spezzino. Le prossime settimane diranno se questi affari si concretizzeranno lungo l’asse Genova-Bergamo che si preannuncia bollente.

I nomi in uscita

Abbastanza nutrita anche la lista dei partenti. Secondo la Rosea, sul taccuino degli elementi in uscita sarebbero finiti Hernani, Fares e Tourè. L’ex biancoceleste Felipe Caicedo, che in questo primo scorcio di stagione è rimasto fuori parecchie settimane per infortunio, con molta probabilità svestirà il rossoblù per migrare verso nuove destinazioni.