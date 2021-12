Calciomercato Juventus: dopo Icardi, Martial e Aubameyang spunta il nome dell’attaccante italiano

Calciomercato Juventus: continua il toto attaccante. Già da diverse settimane si parla di una Vecchia Signora pronta ad intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Vari i nomi che sono stati accostati alla squadra bianconera: da Icardi, passando per Martial, sino ad arrivare ad Aubameyang. Nonostante ciò, i rumors delle ultime ore, vorrebbero la società di Agnelli maggiormente interessata ad un giocatore che gioca nella serie A, e precisamente nel Sassuolo.

Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma per Gianluca Scammacca?

La dirigenza juventina, negli ultimi giorni, come detto dalla Gazzetta dello Sport, sembra intenzionata a virare con decisione verso Gianluca Scammacca. Infatti sono emersi diversi ostacoli per quanto riguarda le altre trattative. La strada che porta a Icardi si è fatta decisamente in salita, dopo che Leonardo ha rifiutato la proposta di scambio con Arthur. Stando all’articolo della Rosea, il Psg cederebbe l’argentino solo in prestito con diritto di riscatto. La punta messa fuori rosa dall’ Arsenal, invece, non soddisferebbe a pieno le richieste tecniche di Massimiliano Allegri. Capitolo Martial: il francese si sarebbe prepotentemente allontanato, essendo in procinto di trasferirsi al Siviglia. Considerate queste difficoltà, si è preferito riprendere il discorso interrotto quest’estate con l’ a.d. neroverde Carnevali.

Scatta l’operazione Locatelli bis per arrivare al giovane attaccante

I bianconeri starebbero seriamente pensando di trattare l’ariete, proponendo al Sassuolo di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto. La proposta ricorda molto l’operazione che, nei mesi scorsi, ha portato all’approdo di Manuel Locatelli alla Continassa. Le prossime settimane riveleranno se la trattativa avrà la tanto attesa fumata bianca, o sarà l’ennesima suggestione di mercato nata attorno alla Juventus.