Juventus: Juan Cuadrado sta per rinnovare con la Juventus

Juan Cuadrado: rinnovo ad un passo. E’ questa l’ultima notizia che può far battere il cuore dei tifosi bianconeri. In un momento di difficoltà in campionato, edulcorato dal primo posto nel girone di Champions League, la dirigenza è pronta a blindare un calciatore che da tanti anni è fondamentale per la Vecchia Signora. Stando agli ultimi rumors, la firma dovrebbe essere soltanto una formalità.

Juan Cuadrado: rinnovo quasi formalizzato. Manca la firma

Il giocatore colombiano, come risaputo, ha notevoli capacità propulsive e spiccato senso del gol. Queste caratteristiche lo hanno reso un punto di riferimento per tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina juventina. La società, conscia della sua forza e del suo spirito di sacrificio, vuole ancora tenerlo e anzi farne una bandiera della storia della Juventus. Secondo il recente tamtam mediatico, la prossima settimana dovrebbe giungere la firma tra le parti. Infatti, nei giorni a venire sarebbe stato fissato, come riportato dal sito nicolòschira.com dell’esperto giornalista Nicolò Schira, l’incontro decisivo con Alessandro Lucci, agente del sudamericano. L’accordo, che è ancora verbale e di massima, prevede un prolungamento dell’attuale contratto in scadenza sino al 2024. Cuadrado, da quando è approdato a Torino, ha totalizzato 241 presenze 22 gol e 54 assist. Numeri che ha tutta la voglia di implementare all’ombra dello Juventus Stadium.