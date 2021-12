Calciomercato Milan: Boga all’Atalanta potrebbe sbloccare un top player nell’attacco rossonero.

Luis Fernando Muriel Fruto, in arte Luis Muriel, giocatore colombiano, classe 1991, potrebbe essere il prossimo acquisto del Milan. Jeremie Boga, attaccante esterno, che tanto ha fatto bene al Sassuolo, dalla prossima sessione di calciomercato si trasferirà all’Atalanta. Di conseguenza, il numero degli attaccanti della Dea si troverebbe in esubero. Ragion per cui il Milan sembrerebbe orientato verso il giocatore colombiano, per risolvere la maggior parte dei problemi offensivi. Luis Muriel, all’Atalanta dal 2019, ha collezionato 77 presenze e 42 gol all’attivo.

Il Milan su Muriel dell’Atalanta: ecco i dettagli

Luis Muriel probabilmente farebbe il bello e il cattivo tempo nella linea offensiva rossonera. Si, è vero, ci sarebbe la concorrenza di Ibrahimovic e Giroud, ma il talento colombiano potrebbe diventare il leader indiscusso dell’attacco rossonero. E tutti ne sarebbero felici, se questa operazione andasse in porto. Talento indiscusso quello del colombiano, che, infortuni permettendo risulterebbe essere uno dei top player della serie A. Se si guardano solamente i “numeri” del giocatore non si avrebbero dubbi. La capacità che ha questo giocatore di cambiare in corsa le partite è qualcosa di inspiegabile. Valore di mercato del giocatore fissato sui 20 milioni di euro. Con l’acquisto da parte della società bergamasca di Boga a gennaio, Muriel a questo prezzo, potrebbe essere per il Milan un’interessante e immancabile occasione di mercato.