Calciomercato Napoli: De Laurentiis diviso tra la caccia al difensore e la situazione rinnovi

Calciomercato Napoli: giorni di grande attività per Aurelio De Laurentiis. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, il presidente azzurro setaccia il mercato per dare a Luciano Spalletti l’erede di Manolas. Vari i nomi valutati, ma uno su tutti sembra essere in cima alla lista dei desideri dei partenopei. Da delineare anche la situazione rinnovi, che riguarda almeno tre giocatori.

Calciomercato Napoli: si segue la pista Reinildo

L’identikit perfetto cercato dagli azzurri è quello di un difensore centrale, in grado di giocare anche a sinistra. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Alfredo Pedullà alla Gazzetta dello Sport, i vesuviani puntano con forza a Reinildo Mandava. Il 27enne, originario del Mozambico, attualmente milita in Ligue 1, nelle file del Lille campione di Francia. Il suo contratto con i transalpini è in scadenza il prossimo anno, e qualsiasi discorso sul rinnovo sembra essersi arenato. Per il Napoli è l’occasione giusta per prendere l’uomo giusto senza sborsare cifre folli. Ma, negli ultimi giorni, è da registrarsi anche l’inserimento della Lazio, che avrebbe espresso il proprio gradimento nei suoi confronti. La società campana, starebbe pensando di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Ulteriori novità potrebbero provenire dalla finestra invernale, che rivelerà se la suggestione è destinata a diventare concreta o meno.

Situazione rinnovi da definire

Per quanto riguarda i rinnovi di alcuni big azzurri non sono trapelate novità. E’ questo in sintesi, il pensiero espresso dal giornalista, nel video apparso stamattina sul sito della Rosea. Tutto fa presumere che le interlocuzioni con i procuratori di Dries Mertens, Ciro Immobile e Ospina riprenderanno dopo le feste natalizie.