Calciomercato Roma: possibile colpo dalla Liga

Calciomercato Roma: ultime novità. Le trattative iniziano ad entrare nel vivo, in vista dell’imminente inizio della finestra invernale di gennaio. La Roma di Mourinho, che in questa prima metà di stagione ha avuto alti e bassi, è alla ricerca di innesti di qualità ed esperienza. E l’ultima idea partorita in casa giallorossa sembra avere entrambi questi requisiti.

Calciomercato Roma, ultime novità: suggestione Herrera

Le ultime indiscrezioni apparse sul Corriere dello Sport, vogliono Trigoria come possibile destinazione futura di Hector Herrera. Duttile centrocampista centrale, il messicano, in questa stagione, sembra essere finito ai margini del progetto dell’Atletico Madrid. Diego Simeone lo sta impiegando con il contagocce: appena due, infatti, le apparizioni in veste di titolare. Per il tecnico portoghese sarebbe un rinforzo non solo di caratura internazionale, ma che gli darebbe l’opportunità di avere più soluzioni in mezzo al campo. Infatti il 31enne, in scadenza di contratto con i “Colchoneros”, può giocare sia come centrocampista centrale ma anche come esterno. Secondo il noto quotidiano sportivo, il suo cartellino sarebbe stato offerto, nei giorni scorsi, alla dirigenza della Lupa. Probabilmente,un intoppo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio. Infatti l’esperto calciatore, in terra spagnola guadagna oltre tre milioni di euro annui. Ma con la giusta intesa, l’affare potrebbe concretizzarsi. La società biancorossa, per non rischiare di perderlo a parametro zero, sarebbe ben disposta a trovare un accordo quasi nell’immediato.