Clamoroso Cristiano Ronaldo: via già a gennaio

Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Sono sempre più forti le indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra e che riguardano, come sempre, Cristiano Ronaldo. Secondo la testata “Football Insider” CR7 starebbe meditando di lasciare il Manchester United già nella finestra di mercato invernale. Una rivelazione che segue i malumori per la stagione altalenanti della squadra di Manchester e la voglia di lasciare il club in caso di mancata qualificazione in Champions. Insomma a gennaio i Red Devils perderebbero sia la loro punta di diamante, che fino a questo momento li ha trascinati alla vittoria, sia Edinson Cavani, sempre più convinto di lasciare la Premier.

Addio Cristiano Ronaldo, colpa di Rangnick?

Notizia clamorosa che riguarda Cristiano Ronaldo, ex bomber della Juventus. Il lusitano fino a questo momento in stagione ha collezionato 12 reti in 17 presenze, portando più volte la squadra ai tre punti. Il club non sta attraversando un momento semplice. Da poco è stato esonerato il tecnico Ole Gunnar Solskjær dopo la pesante sconfitta subita per 1-4 contro il Watford, la quarta in cinque partite. Numeri che hanno portato la società a portare sulla panchina Rangnick come traghettatore fino al termine della stagione.

Proprio la scelta di puntare sul nuovo tecnico hanno spinto CR7 a meditare l’addio in quanto i rapporti tra i due non sono eccellenti. La scelta dell’allenatore di non rendere Ronaldo fondamentale ha fatto scattare il malumore del giocatore e che lo porterebbe via da Manchester per fare ritorno nella sua Madrid che lo ha consacrato come uno dei migliori giocatori della storia. Il Real sarebbe pronto ad accoglierlo nuovamente, bisognerà vedere nelle prossime settimane come si evolverà la situazione.

Certamente l’addio del portoghese getterebbe molte ombre sulla gestione del Manchester United che da tempo fatica a ritrovare i fasti di un tempo. Il club ora più che mai deve riuscire a risalire la china per tenersi stretto il proprio gioiello.