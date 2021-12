De Ligt tra un top club inglese o spagnolo. Difficile il rinnovo con la Juventus

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, classe 1999, sembra in procinto di cambiare aria dopo essere arrivato in Italia a Luglio 2019. Contratto in scadenza nel 2024 per l’olandese che in maglia bianconera ha totalizzato 71 presenze e 6 reti. Ma non sono state stagioni facili per il forte difensore olandese. Arrivato per 75 milioni di euro dall’Ajax, si è visto chiuso da 2 totem come Bonucci e Chiellini. Spesso è stato relegato in panchina, e ha pagato anche i momenti di crisi di risultati della Juventus negli ultimi 2 anni. Rimane comunque uno dei più forti difensori in circolazione, peraltro giovanissimo. La Juventus vorrebbe tenerlo per costruirci un futuro. Ma la situazione economica traballante della società e l’ingaggio altissimo del cartellino, insieme al procuratore del giocatore, Mino Raiola, potrebbero portarlo via da Torino.

Dall’estero vogliono De Ligt, Juve attenta.

Che sia ricercato un giocatore come De Ligt è all’ordine del giorno. Ingaggio da top player per lui, 8 milioni + 4 di bonus e clausola rescissoria sui 150 milioni di euro. Per cui si sfoltisce notevolmente il numero dei pretendenti al suo acquisto, e di sicuro non proverranno dal territorio italiano. Dall’Inghilterra si è aggiunto il Totthenam alla corsa al giocatore. Squadra inglese che vorrebbe raggiungere un accordo con la Juventus evitando di pagare la clausola rescissoria. Di sicuro il Totthenam ha la disponibilità economica giusta per provare l’affondo. Alla neo squadra di Antonio Conte farebbe molto comodo un difensore del genere. Dalla Spagna invece c’è il Barcellona alla finestra. Anche al Barca però devono fare i conti con la situazione economica non propio florida al momento. L’uscita di Coutinho finanzierebbe l’acquisto di De Ligt. Questo il piano della squadra spagnola. Operazione De Ligt che si svolgerebbe comunque nella prossima sessione estiva di calciomercato. Al momento attuale favorito il Totthenam per il suo acquisto. A meno che Raiola non trovi una soluzione alternativa