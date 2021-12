Fabian Ruiz, sirene da Inghilterra e Spagna: la situazione di mercato

La perdita del centrocampista olandese Georginio Wijnaldum non è stata ancora completamente assorbita dal Liverpool. I Reds vogliono rinforzare nuovamente il reparto e stanno pensando a Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli, che quest’anno ha ritrovato continuità di rendimento e gol, rappresenta il profilo ideale per la rosa degli inglesi. Il club della Merseyside necessita infatti di un centrocampista che dia ordine in mezzo al campo.

Liverpool, caccia a Fabian Ruiz. Più indietro Barça e Real

Il centrocampista ha in realtà da tempo tanti estimatori anche nella sua nativa Spagna, ma Real Madrid e Barcellona si sarebbero defilate ritenendo troppo esosa la valutazione che il Napoli fa del giocatore. Il Liverpool sembra intenzionato ad investire anche cifre molto importanti per inserire il tassello che manca ad un centrocampo attualmente ricco di corsa ma forse un po’ carente di fosforo e geometrie che possano, quando serve, anche rallentare i ritmi. Anche Jurgen Klopp ha capito che la sua squadra, soprattutto in Champions League, non può andare sempre a mille all’ora. Ecco perché Fabian Ruiz diventa il pezzo ideale per completare il mosaico. Molto difficile, in ogni caso, che una qualsiasi trattativa possa essere intavolata prima della sessione della prossima estate.

Il rendimento del centrocampista in questa stagione è stato fin qui di alto livello, realizzando 5 reti in campionato più 2 assist. Lo spagnolo ha inoltre realizzato numerose reti tirando da fuori, un’arma che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Inoltre, è apparso notevolmente migliorato anche nel filtro, con notevoli benefici per gli equilibri di centrocampo. Sarebbe interessante, nel caso l’interesse del Liverpool si concretizzasse, valutare l’impatto del giocatore con i ritmi frenetici della Premier League, forse l’unico elemento di incognita per i Reds. Ma prima di arrivare a questo, ci sarà ovviamente da fare i conti con le richieste del Napoli.