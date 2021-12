Juventus-Milik, riflettori puntati sul centravanti del Marsiglia

E’ alla ricerca di un centravanti la Juventus di Massimiliano Allegri, che sta già da tempo valutando diversi profili per la sessione invernale di calciomercato. Negli ultimi giorni infatti – scrive SportMediaset – diversi sono i nomi che circolano alla Continassa, tra cui quello di Cavani e Martial del Manchester United. Anche Aubameyang è tra i nomi che interessano alla società bianconera, oltre quello di Mauro Icardi.

Per quest’ultimo però, sembrerebbe che il Paris Saint-Germain non abbia aperto al prestito. Nelle ultime ore infatti sarebbe tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik. Attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è stato già in passato accostato alla Juventus.

Juventus, non solo Milik: occhi puntati anche su Scamacca

Secondo la stessa fonte, la Juventus starebbe cercando il profilo di un giocatore pronto a vestire la maglia bianconera sulla base di un presto secco o con diritto di riscatto. Milik dunque, che fatica a trovare un posto da titolare nel Marsiglia, potrebbe rivelarsi il nome ideale per la squadra di Allegri.

Il riflettori della società però starebbero puntando l’attenzione anche su altri giocatori, tra cui Scamacca del Sassuolo. Tutto dipenderà dalle cessioni, in quanto nella sessione invernale di calciomercato, il centrocampista Arthur potrebbe lasciare la Juventus. Tra i nomi in uscita potrebbe esserci anche quello di Kulusevski, che avrebbe catturato l’interesse di alcuni club di Premier League.