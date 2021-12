Sarri chiede rinforzi: due calciatori del Chelsea nel mirino

Il cammino fin’ora della Lazio è abbastanza soddisfacente. C’è, infatti, sia da parte dell’allenatore che da parte del presidente Lotito la voglia di continuare. Sarri, però, ha chiesto rinforzi. I rebus sono molti, in primis la questione portiere. L’attuale titolare della Lazio in porta è Pepe Reina, classe 1982, spagnolo già avuto da Sarri al Napoli. La situazione Strakosha, invece, è attualmente immutata: si va verso la scadenza del contratto a giugno 2022. Le altre due zone carenti sono l’attacco – senza una vera alternativa a Immobile, con Muriqi in uscita – e le fasce. E le voci che accostano Kepa e Marcos Alonso alla Lazio si fanno sempre più insistenti.

Sarri li ha avuti entrambi al Chelsea e li vorrebbe anche a Roma. Le richieste dei londinesi, però, sono alte. Per il portiere – pagato 80 milioni – ci sarebbe anche bisogno di uno sforzo del Chelsea per lo stipendio dato che a Londra guadagna circa 5 milioni annui. Alonso, invece, partirebbe per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e, differentemente da Kepa, arriverebbe a titolo definitivo mentre il portiere in prestito con diritto di riscatto. Dopo le sconfitte con Juve e Napoli per Sarri è il momento di portare a casa i 3 punti contro l’Udinese. Poi sarà il mercato a portare qualcosa e Kepa e Marcos Alonso alla Lazio potrebbero essere ben più che una voce di inizio dicembre.