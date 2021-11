Lazio-Juventus 0-2: doppietta di Bonucci all’Olimpico

LAZIO-JUVENTUS – SERIE A –

All’Olimpico di Roma un big match: Lazio-Juventus. Gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Lazio-Juventus

SECONDO TEMPO

90’+6 Finisce qui: Lazio-Juventus 0-2

90’+5 Punizione per la Lazio, giocata molto male

90’+4 Rabiot a terra, arriva lo staff medico

90’+3 Alta tensione in campo e a bordo campo: ammoniti entrambi gli allenatori

90’+1 Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Allegri manda Bentancur in campo, che sostituirà Locatelli

89′ Ancora Moise Kean, ancora un rasoterra

87′ Rasoterra di Kean, Reina non si lascia sorprendere

85′ Sarri richiama Cataldi , in campo entra Basic

84′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Leonardo Bonucci, secondo gol: 2-0 per la Juve

80′ Fallo di Pepe Reina e giallo per lui. Rigore per la Juve. Sulla palla ancora Bonucci

75′ Sarri manda Moro in campo, richiama F.Anderson in panchina

74′ Fuori Morata, dentro Kean, cambio per la Juve

STATISTICHE: In questo secondo tempo 2-2 i tiri

68′ Cuadrado per Kulusevski, bella azione dei bianconeri

65′ Muriqi dentro, fuori Zaccagni. Cambio Lazio

61′ Bonucci a terra

STATISTICHE: dopo 15 minuti di gioco nel secondo tempo, il possesso palla per la Lazio è 74-26%

55′ Fallo di Kulusevski in attacco

54′ Ancora Kulusevski per la Juve

52′ Pedro ci prova, il portiere ferma l’attaccante

48′ Gran tiro di Kulusevski, bianconeri vicino al gol

46′ Riprende la gara all’Olimpico, palla alla Juve

PRIMO TEMPO

45’+4′ Con la Lazio tutta in attacco negli ultimi minuti, Di Bello manda tutti negli spogliatoi. Finisce qui il primo tempo di Lazio-Juventus

45′ Annunciati 4 minuti di recupero

44′ Gran tiro di Kulusevski, non trova lo specchio della porta

43′ Giallo per Hysaj, fallo su Kulusevski

41′ Grande iniziativa di Cuadrado, crossa e trova Morata, ma lo spagnolo non riesce ad insaccare

STATISTICHE: 5-1 per la Lazio, per quanto riguarda i tiri in questo primo tempo

37′ La Juve cerca spazio per trovare il gol del doppio vantaggio

STATISTICHE: Possesso palla 58-42 per la Lazio

35′ Il portiere bianconero non lascia passare Milinkovic-Savic

34′ Punizione che viene mandata in angolo. La Lazio dalla bandierina

33′ Punizione per la Lazio

31′ Possesso palla Lazio, che cerca di trovare il pareggio. Juve ben chiusa

27′ Fallo di Cuadrado, giallo per lui

22′ GOOOOOOOOLLLL! Leonardo Bonucci porta la Juve in vantaggio

20′ Il Var conferma: rigore per la Juve. Dal dischetto Bonucci

18′ Fallo della Lazio, i bianconeri reclamano un rigore. VAR!

17′ F. Anderson commette fallo, punizione per la Juve

16′ Entra Kulusevski, esce Danilo. Problemi per il brasiliano

12′ Bellissima azione degli uomini di Sarri con Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. La Juve non permette il gol

9′ Tiro della punizione dei padroni di casa intercettato dai bianconeri

8′ Fallo di Cuadrado, punizione per la Lazio

7′ Bell’azione della Lazio con F.Anderson che arriva alla conclusione, ma tiro viene deviato

5′ La Lazio riprende il pallone e prova a trovare spazio tra gli ospiti

3′ Possesso Juventus, che fa pressing

1′ Via, Lazio-Juventus inizia con il primo pallone ai biancocelesti

Tutto pronto all’Olimpico di Roma, tra poco si inizia

L’arbitro è Marco Di Bello

Lazio-Juventus, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Chiesa, Morata. All.: Allegri.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, S.Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, A. Anderson, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: Immobile, Marusic. Squalificati: –

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, L.Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi, Dybala. Squalificati: –

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

Guardalinee: Becigli-Berti

Quarto uomo: Volpi

VAR: Maggioni

AVAR: Di Iorio

La Lazio arriva al match contro i bianconeri senza uno degli uomini più importanti della formazione: Ciro Immobile. I laziali arrivano da una vittoria contro la Salernitana (3-), posizionati al quinto posto in classifica con 21 punti.

La Juventus arriva con un’infermeria mezza piena: Dybala, Chiellini, Bernardeschi e De Sciglio non saranno disponibili. I bianconeri, dopo un momento difficile, 2 KO (Sassuolo, Verona) hanno vinto contro la Fiorentina. La formazione di Allegri occupa l’ottavo posto in classifica con 18 punti.