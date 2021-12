Manolas-Olympiakos, è fatta: il difensore è già in Grecia

Seppur non sia stato ancora ufficialmente annunciato dalle rispettive società, Kostas Manolas può considerarsi un giocatore dell’Olympiakos. Il difensore centrale greco classe 1991 lascia dunque il Napoli dopo due stagioni e mezzo per tornare in patria a titolo definitivo.

Manolas, accordo triennale con l’Olympiakos. Addio al Napoli

Per Manolas si tratta di un ritorno: ha infatti già vestito la maglia dell’Olympiakos tra il 2012 e il 2014, per poi essere acquistato dalla Roma che lo ha portato in Italia. A Napoli ormai il greco non trovava più spazio: il tecnico Spalletti gli ha preferito Amir Rrahmani come difensore centrale titolare al fianco di Kalidou Koulibaly. Il Napoli e l’Olympiakos hanno trovato un accordo per l’approdo del giocatore in Grecia a titolo definitivo. Nelle casse degli azzurri andranno circa 3 milioni di euro in totale. Il giocatore ha voluto che il trasferimento si concretizzasse immediatamente, senza aspettare la sosta.

La sua esperienza a Napoli, complessivamente, non ha soddisfatto le aspettative del club partenopeo e probabilmente neppure il giocatore stesso. Arrivato nell’estate 2019 con enormi aspettative e presentato come il partner ideale di Koulibaly, il greco non ha reso ai livelli che ci si attendeva da lui. Frequenti le amnesie e le prestazioni sottotono; raramente la sua forma è apparsa ottimale. In azzurro, in ogni caso, Manolas ha conquistato il suo primo (e unico) trofeo in Italia, la Coppa Italia vinta nel 2020 con Gennaro Gattuso allenatore.

Il difensore si è già recato negli uffici del club ellenico per apporre la firma su un contratto che sarà triennale, dunque scadenza 2024. Ad accoglierlo fuori dalla sede del club una folla di tifosi in delirio. Manolas è stato anche immortalato con la sciarpa dell’Olympiakos dopo la firma sul contratto. Adesso il Napoli potrebbe anche intervenire sul mercato per cercare un altro difensore centrale già durante la prossima sessione invernale.