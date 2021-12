Simy prepara le valigie, futuro sempre più lontano da Salerno

Il 19 agosto è iniziata ufficialmente l’avventura di Nwankwo Simy con la maglia della Salernitana ma distanza di pochi mesi il matrimonio fra attaccante e società sembra già essere giunto al capolinea. La punta nigeriana forte dei 20 gol realizzati nell’ultima stagione di Serie A con la maglia del Crotone, è arrivato in Campania accolto dai tifosi in maniera molto positiva. I supporter granata hanno riposto grandi speranze nel tandem offensivo formato da Simy e Ribery. A distanza di tempo, se da un lato il francese continua a mostrare tutta la sua classe nonostante il passare degli anni, dall’altro lato l’ex bomber del Crotone ha deluso tutti.

Al momento il numero 25 della Salernitana ha messo a segno 1 solo gol nella trasferta in casa dello Spezia, persa 2 a 1. Oltre alla scarsa verve realizzativa c’è da aggiungere la bassa qualità mostrata sul terreno di gioco.

Simy piace a Cagliari e Lazio

Nonostante la prima parte di stagione poco esaltante, il nigeriano gode ancora di molti estimatori. In pole position ci sarebbero Lazio e Cagliari ma l’operazione non è semplice. La Salernitana ha acquistato Simy dal Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro e per questo motivo bisogna trovare un’accordo che soddisfi tutte le parti in causa, compresa la società calabrese.