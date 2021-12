Calciomercato Roma: intesa trovata con il campione del mondo U20. E sullo sfondo spunta l’ipotesi di concludere un affare con l’Inter

Calciomercato Roma: prende quota la trattativa per Maitland Niles. Tiago Pinto è sempre vigile sul mercato europeo non solo per studiare la concorrenza, ma anche per trovare papabili colpi di mercato. Negli ultimi giorni si è innescato un grosso tam tam mediatico, secondo cui il dirigente giallorosso sarebbe più che interessato a Ainsley Maitland Niles dell’Arsenal.

Trattativa Roma Maitland Niles. Trovata l’intesa

E’ il Corriere dello Sport a riportare questa bomba di mercato. Secondo il quotidiano sportivo i capitolini avrebbero trovato un accordo con il procuratore del calciatore. Lo scoglio più grosso da superare adesso è intavolare un dialogo con i Gunners. La strada appare in salita considerando che le due società si troverebbero su posizioni differenti: i britannici vogliono cedere il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto; contrariamente la Roma vorrebbe legare l’entità del prezzo eventualmente da pagare per il trasferimento definitivo, alle presenze in campo. In questo modo la Lupa investirebbe importanti risorse per un elemento che effettivamente servirebbe a Mourinho per traghettare la squadra verso prestigiose mete. Maitland Niles, già campione del mondo U20 con la Gran Bretagna ai Mondiali di categoria che si disputarono in Corea del Sud nel 2017, è un calciatore estremamente duttile. Lo Special One potrebbe impiegarlo sia come esterno destro di centrocampo, ma anche come terzino. Quindi il suo profilo corrisponde a ciò che la società dei Friedkin sta cercando: un sostituto di Rick Karsdorp. La trattativa Roma Maitland Niles prosegue.

Ipotesi di uno scambio con l’Inter

Secondo l’articolo, inoltre, si starebbe profilando all’orizzonte l’ipotesi di concludere un affare con l’Inter. Infatti i giallorossi sarebbero ammaliati dalla possibilità di portare a Trigoria Matias Vecino, in scadenza di contratto con i nerazzurri. L’uruguaiano, come affermano numerosi rumors di mercato, sarebbe gradito a Jose Mourinho. Simone Inzaghi lo lascerebbe andare qualora disponesse di una valida alternativa. Che potrebbe essere proprio quel Gonzalo Villar, che con la maglia della Roma ha trovato poco spazio.