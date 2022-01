Calciomercato Genoa: accordo con l’Herta Berlino per il sensazionale ritorno del bomber

Krzysztof Piatek, 26enne attaccante polacco in forza all’Herta Berlino, potrebbe tornare al Genoa. Accordo trovato tra le due società, ora spetta al giocatore decidere se accettare o meno il trasferimento. Per Piatek si tratterebbe di un ritorno, dopo aver giocato con la società ligure nella stagione 2018-2019, dove in 19 partite ha messo a segno 13 gol. Successivamente passato al Milan, dove è partito alla grande per poi incepparsi, realizzando sempre 13 gol, ma in 36 partite. Con la sua ultima maglia, quella dell’Herta Berlino, il bomber polacco ha disputato 52 partite condite da 12 gol. Vedremo se il pistolero farà il suo ritorno in Italia, proprio al Genoa, dove ha dato il meglio di se, mettendo in mostra tutto il suo enorme potenziale.

Tutti i dettagli del possibile affare Genoa-Herta Berlino

Piatek-Genoa è il nome caldo, anzi caldissimo di questo inizio di calciomercato. L’accordo Genoa-Herta Berlino è stato trovato. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Come detto, la palla passa ora al giocatore polacco, che ancora non ha ufficializzato il si. Piatek sembra stia valutando le numerose offerte che sono state recapitate al club tedesco per suo conto. Di certo, l’Herta Berlino sembra fare a meno di lui, visto lo scarso impiego in questa prima parte di campionato con soli 358 minuti in campo e 1 gol all’attivo. Il Genoa viceversa spera in questo colpaccio che sposterebbe, e non poco, gli equilibri della squadra allenata da Shevchenko che ha anche altri obiettivi per l’attacco come Miranchuk e Piccoli entrambi dell’Atalanta.