Calciomercato, rivalità tra Inter e Milan per aggiudicarsi il miglior giocatore del Sudamerica 2021

Calciomercato: Inter e Milan su Julian Alvarez. Secondo un’indiscrezione apparsa sulla Gazzetta dello Sport l’attaccante del River Plate classe 2000 è diventato un oggetto dei desideri di mezza Europa, in particolar modo delle milanesi. Da poco eletto miglior giocatore del Sudamerica 2021 si affermato a suon di gol. Infatti non solo ha guidato i los Millonarios a vincere il 37 titolo della loro storia ma ha anche conquistato il titolo di capocannoniere del campionato argentino.

Calciomercato Inter e Milan stregate da Julian Alavarez

La punta ha un contratto in scadenza a dicembre 2022 con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Allettati dalla possibilità di prenderlo anche a parametro zero i due club avrebbero in programma, in questi giorni, dei summit con il procuratore del calciatore Fernando Hidalgo. Il potente agente dovrebbe incontrare le dirigenze di entrambe le squadre per ascoltare le loro offerte. In base a quanto pubblicato dalla Rosea il ds interista Piero Ausilio sarebbe in contatto con Hidalgo già da diverso tempo. Ma per il giovane capocannoniere si profila uno scontro che varca i confini lombardi. Infatti anche la scatenata Fiorentina che ha già messo a segno i colpi Ikonè e Piatek, ha espresso il proprio gradimento nei suo confronti tramite Burdisso. Ma il pericolo più concreto proviene da Atletico Madrid e Manchester United, che avrebbero già fatto dei sondaggi.