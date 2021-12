Calciomercato Inter: per l’attaccante c’è da battere la concorrenza dei bavaresi. Da risolvere il caso Sensi

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono attivi in vista dell’apertura della finestra di gennaio. In particolar modo vi sarebbe un fortissimo interesse per un attaccante sudamericano, che a più riprese i media hanno accostato alla società degli Zhang. Sul fronte cessioni si profila l’addio di Stefano Sensi che, dopo il suo rientro dall’infortunio a ottobre, è stato impiegato col contagocce da mister Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: sull’attaccante c’è anche il Bayern Monaco

Tutti pazzi per Julian Alvarez. La punta sudamericana classe 2000 ed in forza al River Plate, è finita nel mirino dei top club di varie parti d’Europa. L’Inter dovrà faticare e anche parecchio per poterlo prendere. Infatti si registra nelle ultime ore un sorpasso da parte del Bayern Monaco. Come ammesso dallo stesso giocatore al portale tedesco Express.de, le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Sì, è vero. Ho un’offerta dal Bayern Monaco”. Il destino del centravanti, come fa pensare questa notizia, sembra lontano da Milano.

Capitolo Sensi

Stefano Sensi sarebbe sul mercato. E’ questo il rumor riportato dalla Rosea, che considera il trequartista destinato a migrare verso altre destinazioni. Il celebre quotidiano ipotizza che l’ex neroverde avrebbe suscitato l’interesse di diversi club: Genoa, Spezia e l’Empoli di mister Andreazzoli, che nelle scorse settimane è stato in grado di battere il Napoli. Tra le ipotesi ventilate ci sarebbe un possibile ritorno a Sassuolo, formazione con cui l’Inter avrebbe discusso anche di Raspadori e Scamacca. Il 26enne originaio di Urbino potrebbe quindi rientrare in una trattativa ben più ampia, ed essere utilizzato come contropartita tecnica. Le prossime settimane saranno in grado di stabilire se queste voci sono fantamercato o, viceversa, fondate su basi veritiere.