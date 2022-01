Calciomercato Juventus, affare fatto per Vlahovic: ecco le cifre dell’accordo

Vlahovic e la Juventus si sono sempre dichiarati amore, ma i tempi non erano mai maturi per un matrimonio. In queste ore, però, la situazione è cambiata, con i bianconeri che si sono decisi a puntare tutto su di lui. Infatti il club bianconero ha presentato un’offerta ai Viola pari a 65 milioni più 10 di bonus, che portano il totale dell’operazione a 75 milioni di euro. Una cifra incredibile per il talento serbo che ha incantato i grandi club europei. Decisiva la volontà del giocatore che ha sempre non ha fatto mistero di voler vestire la maglia dei bianconeri. Tutto pronto anche per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà per cinque anni a sette milioni annui. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

Vlahovic rinforza la Juventus

Certamente parliamo di un’affare che in primis giova alle casse della Fiorentina, con 65 milioni che permettono al club di rinforzare la squadra. Era ormai noto da mesi la volontà di Dusan di lasciare Firenze per accasarsi in un club più prestigioso. Negli scorsi giorni si parlava di un forte interessamento dell’Arsenal per il talento classe 2000 pronto a dominare il palcoscenico europeo a suon di gol. Ora toccherà ai bianconeri fare un grande lavoro per abbassare il monte ingaggi e alleggerire la rosa.

Nonostante le proteste dei tifosi, con pesanti striscioni contro l’attaccante, Commisso ha accettato l’offerta della Juventus, sapendo che poteva massimizzare al massimo dal suo trasferimento solo in questa finestra di mercato. La tifoseria viola si sente tradita, vedendo un altro talento vestire la maglia dei loro nemici. Per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere qualche ora, a meno di clamorosi colpi di scena, ma possiamo già considerare Vlahovic un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Con il suo arrivo probabile la partenza di Alvaro Morata, da tempo seguito dal Barcellona di Xavi.