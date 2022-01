Calciomercato Juventus, As: “Morata a Barcellona in settimana”

Ngli ultimi giorni del 2021 vi avevamo raccontato della notizia lanciata in Spagna secondo cui Xavi avrebbe chiesto al Barcellona Alvaro Morata. Nelle ultime ore ci sono state degli sviluppi importanti sulla vicenda. Infatti nel paese iberico sono convinti: Morata sarà un nuovo giocatore del Barcellona in settimana. A battere la notizia il quotidiano spagnolo AS, citando fonti vicine alla trattativa, ha rivelato che l’operazione di mercato che coinvolge l’attaccante della Juve “è già chiusa al 95% e per la firma mancano soltanto dei dettagli insignificanti”. Il club blaugrana avrebbe raggiunto un accordo totale con i bianconeri per il trasferimento di Alvaro nei prossimi sei mesi e con l’Atletico per esercitare una futura opzione d’acquisto, considerando che i Colchoneros devono ancora versare i 40 milioni di euro per Griezmann.

Morata aspetta l’ok per volare a Barcellona

Insomma, sembra quasi tutto fatto per il trasferimento del giocatore che con Allegri non ha brillato tantissimo. Morata sta aspettando che il suo agente confermi la chiusura dell’operazione per potersi recare in Catalogna e per sottoporsi alle visite mediche di rito: potrebbe già essere a disposizione di Xavi dopo la partita di Coppa del Re in programma mercoledì. Il nuovo tecnico del Barcellona, che considera l’attaccante della Juve come uno dei migliori al mondo nel ruolo, spera di averlo con sé per la Supercoppa contro il Real del 12 gennaio. L’arrivo di Morata ‘libererebbe’ due colleghi: De Jong e Depay sono sul piede di partenza. Il primo potrebbe salutare a gennaio, il secondo verrà invece ceduto in estate.

Sarà inoltre molto importante capire come la Juventus si muoverà per sostituire l’attaccante spagnolo. Certamente Allegri non potrà andare avanti con solamente Kean. Per questo motivo si sondano molte piste, come quella che porta a Cavani, Icardi oppure Aubameyang.