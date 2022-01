Calciomercato Juventus, ecco le conferme: Cavani resta allo United

Calciomercato Juventus: Cavani resta allo United. Doccia fredda per i bianconeri che avevano coltivato l’idea di poterlo portare a Torino. Ma il sogno resterà tale. Infatti è stato lo stesso allenatore dei Reds, Ralf Rangnick, a porre la parola fine alla telenovela. Il forte uruguaiano ex Napoli è ancora considerato importante dalla società di Manchester, nonostante la scorsa estate abbia prelevato Cristiano Ronaldo dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: Cavani resta all’Old Trafford. Ragnick pone fine al tormentone

L’allenatore dei Reds ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali, riportate dalla Gazzetta dello Sport, con cui ha blindato il calciatore. Il tecnico ha detto: “Abbiamo parlato con Cavani, lui sa che sicuramente non lo lascerò andare. È un giocatore importante, siamo impegnati ancora in tre competizioni e dunque avremo bisogno di lui. Probabilmente, è l’unico della rosa che può giocare faccia alla porta: voglio disperatamente che rimanga fino al termine della stagione“. Adesso la Juventus dovrà cercare un altro obiettivo di mercato; un forte attaccante da affiancare a Dybala e Moise Kean. Soprattutto dopo che, la scorsa settimana, secondo quanto era stato riportato dal giornale spagnolo As, Alvaro Morata era stato contattato personalmente dal tecnico del Barcellona Xavi Hernandez, per valutare un possibile trasferimento al Camp Nou.