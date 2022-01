Calciomercato Milan, Daniel Maldini verso la Spal

Continua anche per il Milan la sessione invernale di calciomercato che, oltre a possibili entrate, starebbe valutando anche possibili uscire. Nelle ultime ore infatti, uno dei nomi che potrebbe lasciare il club rossonero, se pur in prestito, sarebbe proprio quello del centrocampista Daniel Maldini. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maldini sarebbe infatti ad un passo dalla Spal.

Al momento però sembrerebbe non esser iniziata ancora nessuna trattativa, ma la pratica è aperta, pronta a spianare la strada al centrocampista, verso Ferrara, dove troverebbe un altro giocatore in prestito alla Spal, l’attaccante Lorenzo Colombo.

Calciomercato Milan, Maldini e non solo: trattativa con il Valencia per Castillejo

Secondo la fonte prima citata, si tratterebbe di un prestito secco fino a fine stagione. Ci sarebbe inoltre anche il benestare non solo della Spal, ma anche della dirigenza milanista e di Daniel Maldini. Durante il corso di questa stagione, Daniel ha arricchito la sua stagione con l’esordio in Champions League, il primo gol segnato con la maglia rossonera nel match di campionato contro lo Spezia, 221 minuti in campo, 11 presenze di cu 3 da titolare.

Daniel Maldini non sarebbe inoltre l’unico rossonero in uscita. A lasciare il Milan durante il corso della sessione invernale di calciomercato, anche l’esterno offensivo Samu Castillejo potrebbe lasciare il club, per approdare al Valencia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.