Milan, Malick Thiaw nel mirino: puntato anche dal Liverpool

Milan, Malick Thiaw risulta essere il prossimo obiettivo rossonero e i contatti vengono immediatamente avviati. Parliamo di un centrale classe 2001, difensore dello Schalke 04 e della Nazionale tedesca Under-21. Su Malick l’interesse non sarebbe solo del direttore sportivo Maldini e Massara, ma anche una particolare concorrenza del Liverpool.

Milan, Malick Thiaw: si cerca il miglior difensore

Un momento importante per i rossoneri di Pioli alla frenetic ricerca di un buon difensore. L’Inter chiude per Gosens, la Signora compra Vlahovic e infine l’Atalanta conclude con Boga. Adesso tocca ai diavoli portare a casa un buon ingaggio. Il profilo di Malick Thiaw sale in prima categoria facendo gola alla società. per il difensore c’è anche la forte concorrenza del Liverpool.

Un profilo giovane

Il tedesco con cittadinanza finlandese dimostra essere un buon profilo da mettere in rosa rossonera, un difensore/centrale flessibile e forte nel suo ruolo. Sarà in Bundesliga che dimostrerà di essere anche un buon piede destro, senza sfigurare. Giunge nel 2015 totalizzando 47 presenze in prima squadra, entra nel’Under 21 tedesca lo scorso 2 settembre.

Un profilo che mette l’acquolina in bocca, e il Liverpool non molla l’osso, ciò complica la situazione per il Milan. Un giocatore che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Thiaw viene valutato circa 5 milioni di euro e potrebbe giungere a Milanello in prestito secco. Oppure con diritto di riscatto, ma l’intesa con lo Schalke 04 è ancora tutta da concretizzare.