Calciomercato Roma: in arrivo un Campione del Mondo dalla Premier

Calciomercato Roma Maitland Niles è quasi un giocatore giallorosso. La notizia, riportata alcune ore fa da diversi organi di stampa, può fare felice Josè Mourinho. Infatti la dirigenza capitolina dopo svariati tira e molla, ha finalmente trovato un punto di incontro con l’Arsenal. Inizialmente i Gunners erano intenzionati a fare partire il giocatore soltanto in prestito con obbligo di riscatto. Il prezzo di 15 milioni fissato dai britannici, nonostante il grande interesse per l’esterno, era stato considerato esoso da Tiago Pinto. La Roma aveva giocato al ribasso. Il muro contro muro sembrava potesse far naufragare la trattativa che ha ripreso quota.

Calciomercato Roma: Maitland Niles atteso domani per le visite mediche

Le due società, al termine di un’estenuante dialogo, hanno trovato l’accordo che pone la fine ad uno dei tormentoni di questo inizio gennaio: il giocatore arriverà in prestito oneroso da 1 milione di euro senza obbligo nè diritto di riscatto. Il calciatore è atteso domani a Roma per sostenere le visite mediche di rito. Maitland Niles è un elemento in grado di giocare sia come terzino sia come esterno destro di centrocampo; Mourinho potrà disporre di una valida alternativa a Rick Karsdorp. Il 24enne, nel suo palmarès, può vantare un primo posto conquistato ai Campionati Mondiali U20 che si disputarono in Corea del Sud nel 2017.