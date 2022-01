Calciomercato Roma: il Tottenham offre un centrocampista

Calciomercato Roma: Ndombele nuovo obiettivo? E’ la Gazzetta dello Sport a riportare questa nuova suggestione di calciomercato. Infatti secondo quanto riportato dalla Rosea gli Spurs avrebbero offerto il centrocampista ai giallorossi. Tanguy Ndombele è una vecchia conoscenza dello Special One visto che lo ha allenato durante la sua esperienza sulla panchina del club inglese. Adesso, da quando Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore, il francese non riesce a trovare spazio. Da qui, in base a rumors che provengono da oltremanica, la volontà di cederlo. La Roma potrebbe valutare l’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, che i britannici vorrebbero fissare a 30 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva.

Calciomercato Roma: Ndombele costa troppo. Ecco le probabili alternative

Se da un lato, stando ai rumors di calciomercato, Tiago Pinto segue la pista Tottenham dalla quale potrebbe arrivare una vecchia conoscenza di Jose Mourinho, dall’altra non perde di vista le papabili alternative. Infatti il dirigente della Roma monitora le situazioni di Grillitsch dell’Hoffenheim e di Kamara dell’Olympique Marsiglia, entrambi in scadenza di contratto. Queste ultime operazioni rappresentano sicuramente delle soluzioni più a buon mercato rispetto alla trattativa per Ndombele. Capitolo Maitland-Niles. L’accordo economico con il giocatore è stato già trovato: la Roma gli ha offerto un quadriennale a 2,5 milioni annui. L’ostacolo è rappresentato dal prezzo del diritto di riscatto. I capitolini non sono disposti ad andare oltre i 10 milioni, mentre i Gunners insistono per una cifra ben maggiore: 15 milioni di euro. Le prossime settimane saranno decisive per l’eventuale fumata bianca.