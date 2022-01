Calciomercato Torino: ritorno al Genoa per El General?

Tomas Eduardo Rincon Hernandez, più comunemente conosciuto come Rincon, soprannominato El General sembrerebbe aver scelto il Genoa come sua prossima destinazione. Per il 33enne giocatore venezuelano si tratterebbe di un ritorno nella squadra ligure dove già ha militato dal 2014 al 2017, disputando 78 gare e segnando 3 reti. Proprio nelle stagioni passate al Genoa, Rincon ha espresso il suo miglior calcio. Infatti dopo quegli anni è passato alla Juve per poi andare al Torino. Ora il giocatore sembra intenzionato a voler tornare dalla squadra allenata da Shevchenko che dovrà decidere se avallare o meno questo acquisto.

Vicinissimo il ritorno al Genoa del centrocampista del Torino

Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, Tomas Rincon sembra essere vicinissimo al ritorno al Genoa. Il giocatore gradirebbe la trattativa. Sicuramente sarebbe un puntello importante nel centrocampo dei liguri e garantirebbe solidità, robustezza ed esperienza. Ora la palla passa a mister Shevchenko che dovrà decidere o meno se il giocatore potrebbe essere funzionale al progetto. Operazione che dovrebbe concludersi positivamente a meno di clamorosi intoppi. Dettagli dell’accordo che dovrebbero essere svelati a breve. Il Genoa attualmente ha 11 punti in classifica e si trova al terz’ultimo posto staccato di 5 punti dallo Spezia quart’ultimo. Oltre a Rincon, altri obiettivi di mercato importanti per tentare di non rimanere invischiati fino all’ultimo nella lotta salvezza.