Calciomercato: derby ligure per Piccoli; Roma su Kamara; il Napoli insegue la promessa argentina

Calciomercato ultime notizie su Genoa, Sampdoria, Roma e Napoli. La finestra invernale ormai è entrata nel vivo. Numerosi affari sono stati conclusi, varie trattative avviate e alcune in fase di delineazione. Fino ad ora le società che hanno concluso il maggior numero di affari sono state il Genoa e la Fiorentina. Ma le dirette rivali non stanno a guardare e si preparano a finalizzare operazioni in grado di arricchire le loro rose.

Calciomercato ultime notizie in casa Genoa e Samp

I rossoblù non mollano quello che, ad oggi, è il loro obiettivo principe di mercato: Roberto Piccoli. Già da diverse settimane il Grifone ha imbastito la trattativa per prenderlo in prestito dall’Atalanta che però tentenna. Inoltre nelle ultime ore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è da registrarsi il perentorio inserimento della Sampdoria alla disperata ricerca di un attaccante in grado di tirarla fuori dalla zona retrocessione. Quello per la punta atalantina si preannuncia essere un vero e proprio derby ligure. La società genoana con gli orobici vorrebbe realizzare un doppio affare: sarebbe pronta a prelevare anche Miranchuk che non riesce a trovare spazio nella formazione di Gasperini. I doriani, inoltre, seguono la pista Eder che ha recentemente espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia dopo le parentesi in Cina e Brasile. L’ ex Inter è ancora vincolato contrattualmente con il San Paolo ma potrebbe trovare un accordo per la rescissione.

Mou vuole Kamara del Marsiglia

La Roma fa sul serio per Kamara centrocampista 22enne attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Prima di poter scatenare l’attacco decisivo occorre, però, sfoltire la rosa. Il Valencia ha mostrato apprezzamento per Diawara ma al momento si è limitato ad un timido flirting. Il diretto interessato, nei giorni scorsi, ha strizzato l’occhiolino ai giallorossi dichiarando pubblicamente che: “È possibile l’addio al Marsiglia già a gennaio”.

Il Napoli coltiva il sogno Alvarez

I partenopei, che a luglio diranno addio a Lorenzo Insigne, sono già alla ricerca di un suo sostituto. Secondo il giornale a tinte rosa il ds Giuntoli starebbe coltivando il sogno di portare all’ “Armando Maradona” Julian Alvarez, stellina del River Plate e recentemente nominato miglior giocatore sudamericano del 2021. Da battere la concorrenza di Inter e Milan.