L’Inter toglie le Castagne dal fuoco?

Per Ivan Perisic la stagione in corso è probabilmente la migliore della sua carriera. L’esterno croato dopo alcune problematiche legate all’adattamento al nuovo ruolo cucitogli da Antonio Conte, sta mettendo in mostra una dedizione e attaccamento alla maglia non da poco. Il suo contratto scade a giugno e a ora sembra non esprimersi sul rinnovo. Nel frattempo i neroazzurri hanno puntato Kostic dell’Eintracht Francoforte e anche un nome nuovo.. Castagne Inter potrebbe tornare in auge.

L’esterno belga era già entrato nei radar dei neroazzurri ai tempi dell’Atalanta e ha dalla sua almeno 3 fattori: età, conoscenza del campionato e familiarità col modulo di Inzaghi. Castagne Inter sarebbe un affare, però, possibile solo in prestito con eventuale diritto – viste le difficoltà economiche della società milanese. Il Leicester, però, lo ha pagato 25 milioni di euro poco più di un anno fa e non vorrebbe fare minusvalenze. Castagne, classe 1995, con la squadra inglese ha totalizzato 36 presenze e 2 reti. Inzaghi lo conosce molto bene e lo aveva chiesto anche ai tempi della Lazio; l’unico problema è legato alla formula: l’Inter lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre il Leicester lo darebbe solo in prestito ma con obbligo di riscatto.

Mentre per l’attaccante l’Inter cerca un eventuale innesto low cost a gennaio – senza dimenticare la possibile trattativa per Dybala – per la fascia sinistra c’è intenzione di fare un acquisto di spessore.