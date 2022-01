Le indiscrezioni delle ultime ore parlano di un trasferimento che avrebbe del clamoroso: Paulo Dybala all’Inter a parametro 0. I neroazzurri nelle ultime stagioni hanno messo a segno ottimi colpi a parametro zero – De Vrij, Calhanoglu – e vorrebbero continuare su questa linea. Dopo aver chiuso per Onana dell’Ajax ora i neroazzurri puntano a Ginter del Borussia MG e.. a Paulo Dybala. Le voci su questa operazione hanno molto indispettito i tifosi della Juventus e, al tempo stesso, galvanizzato quelli dell’Inter.

La tifoseria neroazzurra sarebbe molto contenta di Dybala all’Inter e nelle ultime ore i commenti sui social stanno impazzando. “Non succede ma se succede..” è uno dei commenti più in voga oltre ai vari “Colpo di grazia!” e “Don Beppe Marotta ci vede lungo..“. L’operazione, fattibile solo a parametro zero, troverebbe il benestare sia di Inzaghi che della tifoseria. I tifosi hanno lanciato l’hastag #DybalaInter iniziano a credere veramente all’operazione. “Stamattina mi sono svegliato con una Joya” twitta qualche tifoso neroazzurro; altri, invece, commentano così “I tifosi della Juventus sono terrorizzati dall’idea di perdere a parametro 0 Dybala, figuriamoci se venisse all’Inter..”

Mentre il web sta esplodendo sulle voci Dybala-Inter, anche i dirigenti della Juventus dovrebbero iniziare un po’ a guardarsi attorno.. Perdere Dybala a zero all’Inter sarebbe un gran colpo per l’Inter e una perdita non da poco.