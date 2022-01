Nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter: Mattia Destro

I nomi accostati nelle ultime ore all’Inter sono moltissimi. L’infortunio di Correa ha cambiato i piani della società neroazzurra, ora alla ricerca di un profilo low cost e disposto ad accettare la panchina. Fra i vari nomi accostati, alcuni sembrano impossibili (Scamacca sarebbe fattibile solo a giugno e a determinate condizioni) altri, invece, sembrano più realistici. Ad oggi i nomi sembrano essere 3, di cui 2 già accostati – Caicedo e Zaza – e una new entry.. Destro Inter non sembra più così utopico.

Mentre Caicedo rappresenterebbe un’alternativa valida e di affidamento (Inzaghi lo ha già avuto alla Lazio), quello di Destro è un nome comparso nelle ultime ore. Il calciatore è un ex neroazzurro, essendo cresciuto nella primavera neroazzurra, non ha mai esordito, però, con la prima squadra. Al torneo di Viareggio nel 2008 ha messo a segno ben 18 reti con la primavera neroazzurra. In Italia ha vestito le casacche di Genoa, Siena, Roma, Milan e Bologna. In Serie A ha collezionato ben 275 presenze e 89 reti; molto prolifica l’esperienza alla Roma con 24 reti in 57 presenze. L’alternativa a Caicedo è quindi rappresentata dal suo compagno di reparto al Genoa. Destro Inter sarebbe un’affare last minute e ci sarebbe già il benestare del mister Simone Inzaghi.