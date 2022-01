Clamoroso acquisto per l’Inter: offerto l’ex Juventus

L’Inter sta sondando il terreno per gli acquisti di giugno. Sono molti i nomi dei calciatori entrati in orbita Inter e Marotta sta provando già a formalizzare le prime offerte. Dybala potrebbe essere la ciliegina sulla torta ma anche i vari Ginter e Luiz Felipe che sono nomi caldi con Zakaria e Rudiger più defilati. Senza dimenticare il colpo Onana, proveniente dall’Ajax, che sarà il nuovo portiere neroazzurro a partire da luglio. Nel frattempo, complice l’infortunio di Correa, Marotta sta cercando qualche occasione e all’Inter sarebbe stato offerto un ex Juventus: Zaza Inter potrebbe concretizzarsi gli ultimi giorno di mercato.

L’infortunio di Correa, fortunatamente meno grave del previsto, lo terrà fuori circa un mese dai campi. Febbraio sarà, però, un mese cruciale per l’Inter dato che i neroazzurri affronteranno: Milan, Roma (per la Coppa Italia), Napoli, Liverpool (andata degli ottavi di Champions League), Sassuolo e Genoa. Senza dimenticare l’eventuale recupero contro il Bologna. Per questo motivo Inzaghi ha bisogno di uomini da alternare nelle competizioni ed ecco che Zaza Inter potrebbe essere la soluzione adatta a entrambe le parti. Il calciatore ex Juventus è ai margini del Torino e accetterebbe anche un prestito semestrale all’Inter. I neroazzurri, invece, prenderebbero un attaccante che conosce già la Serie A e accetterebbe un ruolo da comprimario.