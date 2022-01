Godin: futuro in bianconero per l’uruguaiano?

La vittoria in rimonta contro la Sampdoria ha portato un po’ di serenità in casa Cagliari. I sardi sono attualmente terzultimi a -3 dallo Spezia. La situazione in classifica è, quindi, ancora preoccupante. Ma il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Mazzarri e i propositi per un’annata migliore ci sono tutti. Le certezze di questo Cagliari si chiamano Joao Pedro e Pavoletti, ad oggi autori del 70% circa delle reti della squadra. Le altre certezze sono le partenze: Caceres e Godin via da Cagliari. Messi entrambi fuori rosa, sono in cerca di una nuova sistemazione. Il primo sembrerebbe poter andare alla Salernitana mentre per Godin c’è l’idea di un futuro in bianconero.

Ma i bianconeri vicini a Godin non sono quelli della Juventus bensì l’Atletico Mineiro. La squadra brasiliana, fresca vincitrice del campionato, punta in alto e quello di Godin è il primo nome sulla lista dei rinforzi. L’uruguaiano è in attesa della risoluzione ufficiale coi sardi ma, nel frattempo, inizia già a guardarsi intorno. Nelle scorse settimane era anche circolata voce di un suo potenziale ritorno all’Atletico di Madrid, con Simeone favorevole ad un suo clamoroso ritorno. Ad oggi resta una certezza: Godin via da Cagliari e dall’Italia.