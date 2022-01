Inter, Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria

Il centrocampista Stefano Sensi, è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Secondo quanto si legge su SportMediaset infatti, il classe ’95 avrebbe accettato il prestito secco di sei mesi, e avrebbe dunque scelto di lasciare l’Inter per trasferirsi a Genova e indossare la maglia blucerchiata.

L’obiettivo del giocatore sembra essere quello di rilanciarsi, pensando soprattutto alla Nazionale di Roberto Mancini, in vista dei Mondiali 2022. Secondo quanto sottolinea la stessa fonte inoltre, la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, e sarebbe il primo acquisto della Sampdoria dopo l’arrivo del nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Inter, Sensi alla Sampdoria: un’occasione per rimettersi in gioco

La Sampdoria potrebbe rappresentare per Stefano Sensi un vero e proprio punto di ripartenza. L’ultimo anno infatti è stato caratterizzato da diversi infortuni, che hanno costretto il centrocampista a rimanere ai box. Questi sei mesi con la maglia blucerchiata potrebbero permettere a Sensi di mostrare in campo le sue qualità, per poi ritornare all’Inter, dato il contratto in scadenza con il club nerazzurro nel 2024.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, sono solo 169 i minuti giocati in questa stagione, di cui nove in Serie A, e due in Champions League. Il giocatore inoltre, sembrerebbe al momento non rientrare nel progetto del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, un motivo in più per provare a rimettersi in gioco con la maglia della Sampdoria.