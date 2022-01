Juventus, Denis Zakaria al J-Medical: visite in corso, accolto dai tifosi

Juventus, Denis Zakaria giunge finalmente al J-Medical quest’oggi alle 9,30 per sottoporsi alle visite mediche di routine, prima della firma del contratto. Il centrocampista svizzero arriva dal Borussia Monchengladbach per 4,5 milioni più bonus. In questo mercato di gennaio dopo aver Preso Vlahovic e salutati Kulusevski e Bentacur, il mercato bianconero non cessa e continua a far un bel rumore!

Juventus, Denis Zakaria: dettagli del contratto

Juventus, Denis Zakaria entrerà a far parte del team di Allegri molto presto, dopo le visite mediche gli verrà sottoposto il contratto. Secondo informazioni lo svizzero verrà accolto con un contratto che lo legherà al club bianconero, fissato fino al 2026. Il centrocampista andrà a comprare il buco lasciato da Bentacur, che a breve raggiungerà Kulusevski al Tottenham.

Visite anche per Federico Gatti

Il prossimo giocatore della FC Juventus nasconde una storia tutta da scoprire, fino a pochi anni fa faceva il muratore ed oggi, diventerà un nuovo giocatore bianconero. Il difensore risulta aver giocato in tutte la categorie professionistiche, tranne la seria A.

Quest’oggi giornata di visite mediche anche per il difensore del Frosinone Gatti, classe 1998, strappato al Torino. Terminerà con questi ultimi in serie B la stagione. Dopodiché, nella prossima estate, potrà cominciare la nuova avventura con il club bianconero.