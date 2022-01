Zakaria e Nandez alla Juventus, il doppio colpo del mercato bianconero

I bianconeri a lavoro per il doppio colpo di mercato: Zakaria e Nandez alla Juventus. Per il centrocampista svizzero si parla di contratto quinquennale. Nadez arriverebbe in prestito e con la partenza di Kaio Jorge. Un grosso regalo a Massimiliano Allegri che così ha nuove risorse per arrivare tra i primi quattro in classifica e partecipare alla prossima Champions League.

Nandez e Zakaria alla Juventus, una rivoluzione

La partenza di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi direzione Tottenham, un affare di 60 milioni, da il via al doppio colpo della Juve che sta trattando per prendere sia Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Naithan Nandez dal Cagliari.

Per il centrocampista del Borussia è quasi fatta, si attende la formalizzazione dei vari accordi. Si tratterebbe di un contrattato quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Nandez arriverebbe alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. La trattativa prevede il prestito di Kaio Jorge al Cagliari, una squadra dove il brasiliano troverà più spazio. Nandez, inoltre, rappresenterebbe una risorsa interessante dopo l’infortunio di Chiesa e la partenza di Kulusevski. La Juve ha operato una rivoluzione, tre nuovi giocatori: Vlahovic, Zakaria e Nandez. Un’operazione dettata anche dal raggiungimento dell’obiettivo Champions League. I Bianconeri sono ancora quinti in classifica, a un solo punto dall’Atalanta che, pero, ha una giornata in meno.