Juventus, Tottenham punta McKennie: calda offerta alla Signora?

JUVENTUS – Il Tottenham punta lo statunitense Earl McKennie, centrocampista bianconero. Questi sono momenti salienti per Torino e Londra, che da settimane si confrontano sul futuro di diversi profili. Principalmente spunta il nome di Weston Earl McKennie, il cui futuro al momento è scelto da una questione monetaria. A riguardo, la Signora è stata molto chiara, scopriamone i dettagli.

Tottenham punta McKennie: un fattore economico?

Il centrocampista bianconero sembra essere legato alla Juventus principalmente per una questione economica e nonostante ciò, il Tottenham non osa mollare l’osso. I risultati mostrati in campo dal centrocampista convincono il ct Allegri al continuo schieramento in formazione, fino ad oggi con zero delusioni.

Un secondo nome ad alto interesse è lo svedese e centrocampista Dejan Kulusevski, particolarmente gradito da Paratici. Va a vuoto un primo tentativo: il Tottenham offre ​Giovani Lo Celso in uno scambio alla pari, dinanzi a ciò la Signora ribadisce che il giocatore dalla cittadinanza macedone parte solo per 35 milioni cash.

Ecco la proposta

Massimo Allegri dinanzi all’offerta del Tottenham nei confronti di McKennie risulta avere le idee ben chiare: il giocatore può partire solamente per 30 milioni di euro, non si accettano altre proposte. Ovviamente la priorità della Juventus rimane vendere, o in alternativa scambiare, ma con una unica necessità per la squadra: funzionalità.