Il Lecce piazza un colpo in ottica Serie A

Il Lecce di Baroni – con una partita in meno a causa del rinvio col Vicenza – affronterà il Pordenone di Tedino penultimo a 8 punti. La partita andrà in scena oggi alle 16:15 e sarà trasmessa su DAZN in streaming e diretta tv. La squadra salentina è attualmente quinta in Serie B e potrebbe recuperare territorio in caso di vittoria contro il Pordenone. Nel frattempo il Lecce prende Simic, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il croato ha già vestito le maglie di Spal e Empoli ed ha collezionato 29 presenza divise fra Serie A e Serie B.

L’innesto del difensore classe 96′ rende ancora più palese l’obbiettivo dei Salentini: la serie A. Il croato arriva in Puglia da svincolato dopo l’esperienza in Polonia con lo Zagleibie Lublin. Il Lecce prende Simic.. e non solo. Nel mirino dei salentini anche Adorni, difensore classe 92′, in forza al Cittadella. Il pacchetto difensivo a disposizione di Baroni, dopo le partenze di Bjarnason e Meccariello, contava i soli Lucioni, Dermaku e Tuia. Con Simic – che verrà ufficializzato fra oggi e domani – e l’interessamento di Adorni, i salentini metterebbero a disposizione dell’allenatore un reparto affidabile e formato da uomini che conoscono già la Serie A: il vero obbiettivo della squadra salentina.