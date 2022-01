Pordenone-Lecce, streaming e diretta tv: Sky, DAZN o Helbiz? Dove vedere Serie B

Domani alle 16:15 allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro andrà in scena Pordenone-Lecce valevole per la 19.a giornata del campionato di Serie B, che riprende dopo la sosta causata dall’emergenza pandemia. Il Lecce è attualmente quinto – con 17 partite giocate, dato il rinvio contro il Vicenza – a 31 punti e proverà ad approfittare della situazione disastrosa del Pordenone penultimo con solo 8 punti in 18 partite. Per la squadra di Tedino è una partita di fondamentale importanza e in caso di mancata vittoria la situazione si farebbe veramente critica.

Probabili formazioni

Le due squadre puntano al bottino pieno e schierano in campo i migliori uomini. Nonostante tutti i bookmakers diano il Pordenone come sfavorito, la squadra di Tedino proverà a vincere la partita. Per i salentini è da verificare la condizione fisica visto che mancano in gara ufficiale da oltre un mese a causa del rinvio contro il Vicenza.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; Valietti, Camporese, Bassoli, Gavazzi; Zammarini, Pasa, Pinato; Cambiaghi, Butic, Pellegrini. All.: Tedino

LECCE: (4-3-3):Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Faragò, Gargiulo; Strefezza, Olivieri, Di Mariano. All.: Baroni

Dove vedere Pordenone-Lecce in tv e streaming

Il match Pordenone-Lecce verrà trasmesso da DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Anche Sky trasmetterà la partita in digitale oltre che sulle app Sky Go e Helbiz Live.