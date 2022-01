Milan, in arrivo Lazetic dalla Stella Rossa per l’attacco rossonero

Prosegue il mercato del Milan, alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da SportMediaset infatti, la dirigenza rossonera starebbe portando avanti la trattativa con la Stella Rossa per l’attaccante classe 2004 Marko Lazetic. L’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Milan è previsto per martedì.

L’arrivo del giocatore serbo potrebbe rivelarsi un vero e proprio rinforzo per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Durante il corso del match di campionato contro la Juventus infatti, Ibrahimovic ha dovuto lasciare il campo per via di un infortunio. Un episodio che ha messo in evidenza il problema che caratterizza il reparto offensivo rossonero, che può contare su pochi nomi, data anche l’imminente partenza di Pellegri verso il Torino.

Milan, nessun rinforzo per il reparto difensivo: i rossoneri puntano su Gabbia e Kalulu

Il reparto offensivo non è l’unico problema che caratterizza al momento la rosa di Stefano Pioli. Dopo l’infortunio di Kjaer, i tifosi milanisti si aspettavo probabilmente un rinforzo anche per la difesa. Un passo che al momento Maldini e Massara non accennano a fare. L’emergenza nel reparto difensivo infatti sembra quasi non pesare date le ottime prestazioni in campo di Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, indispensabili per il tecnico rossonero.

Si aggiunge inoltre il recupero del capitano Alessio Romagnoli, e del terzino destro Davide Calabria. I tifosi rossoneri dunque dovranno aspettare il termine della stagione, per riuscire ad alzare l’asticella della rosa milanista, soprattutto con una confermata qualificazione in Champions League.