Ibrahimovic, ennesimo infortunio. Quanto starà fuori?

Il Milan perde terreno in vista dello scudetto dopo il brutto pareggio con la Juventus. I rossoneri sono parsi scarichi e spenti, senza idee e senza un uomo capace di poter cambiare la partita. Lo 0-0 ha sottolineato quanto la squadra di Pioli stia soffrendo le tante assenze (fra tutti Kjaer, Tomori, Kessiè) e anche il campo di San Siro che è in pessime condizioni. E al peggio sembra non esserci fine: per Ibrahimovic infortunio che lo ha costretto ad uscire al 20′.

Lo svedese è uscito malconcio dal campo per un dolore al tendine d’achille e ora i rossoneri sono in apprensione. Per Ibrahimovic infortunio che sembra essere meno grave del previsto e infatti potrebbe rientrare anche contro i neroazzurri dopo la sosta. Come riportato da Milannews.it: “Il giocatore rossonero verrà valutato alla ripresa degli allenamenti a Milanello e nel corso dei giorni in vista del derby“. Quindi in casa rossonera c’è apprensione per le condizioni dello svedese e anche per Leao. Il portoghese è stato condannato dal TAS a pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona per la situazione legata al suo svincolo nel 2018/19, ritenuto illegittimo dalla società. Fortunatamente c’è la sosta e Pioli spera di recuperare qualche uomo, soprattutto Zlatan Ibrahimovic.