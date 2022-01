Milan, è arrivata la firma! Nuovo attaccante per i rossoneri

Il Milan ha un nuovo attaccante: il serbo classe 2004 Marko Lazetic è infatti ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

Milan, un giovane per l’attacco

Lazetic arriva dalla Stella Rossa, che ha ricevuto 5 milioni dal Milan per il cartellino del giocatore. Visti i continui acciacchi e i cali di forma dei “grandi vecchi” Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud e i problemi che hanno colpito anche Ante Rebic e Pietro Pellegri, la dirigenza rossonera è stata costretta ad intervenire sul mercato. Ovviamente, data la giovane età di Lazetic, il colpo va considerato soprattutto in prospettiva futura: andrà certamente concesso un periodo di ambientamento al giovanissimo nuovo arrivato. Quest’ultimo ha firmato nella serata di ieri un contratto quinquiennale con il club rossonero nella sede di Casa Milan dopo aver completato le visite mediche di rito. Dovrebbe essere quindi immediatamente a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Con la maglia della Stella Rossa, Lazetic ha messo a segno un gol in quattordici apparizioni quest’anno. L’anno scorso il club serbo lo aveva ceduto in prestito all’FK Gravicar Belgrado, club in cui l’attaccante ha fatto registrare quattro reti in quattordici presenze. Centravanti dal fisico possente (1,92 di altezza), per lui gli addetti ai lavori hanno scomodato anche paragoni impegnativi, ad esempio con Dusan Vlahovic. Quest’anno Lazetic ha anche esordito in Champions League e in Europa League. Ha infatti giocato 11 minuti contro i kazaki del Kairat Almaty nelle fasi preliminari della massima competizione continentale. Poi, a novembre, altri 9 minuti contro i bulgari del Ludogorets, stavolta in EL.

L’attacco non è l’unico reparto tenuto sotto osservazione dal Milan. I rossoneri, in emergenza difensiva, guardano infatti anche alle soluzioni per rinforzare o quantomeno tamponare il reparto arretrato. Il dt Maldini è stato comunque chiaro: il Milan non farà spese folli e si muoverà con cautela sul mercato.