Sarri caccia Luis Alberto e ha già in mente il sostituto!

La situazione di Luis Alberto in casa Lazio si fa sempre più complessa. Il centrocampista spagnolo, perno dell’undici di Simone Inzaghi, ha perso fiducia e.. la titolarità. L’attuale allenatore della Lazio non sembra considerarlo un uomo fondamentale – preferendogli spesso Toma Basic – e non si opporrebbe nemmeno a una cessione. Su di lui ci sarebbe forte il Siviglia, pronto a riabbracciarlo. C’è bisogno di rinforzi: Sarri chiede Allan. Sarebbe uno scenario clamoroso, con il brasiliano che incontrerebbe di nuovo l’allenatore che lo ha reso grande a Napoli.

Le parole di Sarri post Inter-Lazio sono state glaciali: “Siamo bloccati dall’indice di liquidità, ma la società sa che cosa serve. Per quello che ho in mente serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Serve cominciare a intervenire, ma una sessione non basta. Molti giocatori non sono adatti a giocare così.” Uno dei rinforzi potrebbe essere proprio il brasiliano. Sarri chiede Allan e i biancocelesti sembrerebbero aver anche già chiesto all’Everton. Gli inglesi sembrano anche disposti a darlo in prestito per 6 mesi. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Vecino. Il centrocampista dell’Inter è in uscita – e in scadenza a giugno – e Sarri vorrebbe riaverlo. I neroazzurri si accontenterebbero di un piccolo conguaglio economico per cederlo.