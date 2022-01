“In campo non si è vista differenza”

La sconfitta contro l’Inter ridimensiona la Lazio. Il campionato della squadra di Sarri è molto altalenante e nonostante un fantastico Immobile, i biancocelesti tornano a Roma con 0 punti. Le parole di Sarri a DAZN, arrivate dopo quelle di Inzaghi, punzecchiano un po’ il presidente Lotito.

Nelle ultime 5 giornate la squadra di Sarri ha raccolto 7 punti, frutto di due vittorie contro Venezia e Genoa, un pareggio con l’Empoli e due sconfitte contro Inter e Sassuolo. Le parole di Sarri nel post partita hanno rimarcato quanto la squadra abbia bisogno di rinforzi: “Non so che cosa potrebbe succedere. Siamo bloccati dall’indice di liquidità, ma la società sa che cosa serve. Per quello che ho in mente serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Serve cominciare a intervenire, ma una sessione non basta. Molti giocatori non sono adatti a giocare così.”

Analizzando la partita ha parlato della prestazione dei suoi: “Nel primo tempo l’Inter ci ha costretto a difendere bassi. Nella ripresa abbiamo osato molto di più. Abbiamo concesso poco a una squadra forte, dimostrando solidità e compattezza. Mi è piaciuto l’atteggiamento anche dopo il 2-1, dopo abbiamo cercato il pari. Questa è stata una partita a viso aperto, senza alcun tipo di timore. Non si è vista grande differenza in campo, se non per qualche sprazzo.“