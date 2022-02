Calciomercato Milan, Botman del Lille sempre più vicino al club rossonero

Nonostante sia terminata da più di una settimana la sessione invernale di calciomercato, il Milan continua a sondare il terreno sui suoi prossimi obiettivi. Secondo quanto riferito da SportMediaset infatti, è forte l’interesse della dirigenza rossonera per il difensore centrale del Lille. Si tratta di Sven Botman, inseguito a lungo da Maldini e Massara nella sessione di mercato scorsa.

Il giocatore potrebbe essere dunque il prossimo acquisto rossonero, tanto che l’accordo tra l’entourage del giocatore ed il Milan sembra essere molto vicino. Lo stesso Botman gradirebbe un possibile trasferimento a Milano per indossare la maglia rossonera. Le sue caratteristiche infatti potrebbero rivelarsi utili come rinforzo per la difesa, date anche le numerose assenze a cui Stefano Pioli ha dovuto far fronte dall’inizio di campionato.

Calciomercato Milan, le cifre dell’accordo

Il Milan dovrà inoltre trovare un accordo, non solo con il giocatore ed il suo agente, ma anche con il Lille. I rapporti tra i due club – come sottolinea la stessa fonte – sono ottimi. Dal club francese infatti, il Milan ha acquistato il portiere Mike Maignan, uno dei protagonisti indiscussi dell’undici schierato in campo da Pioli, dall’inizio di questa stagione. L’incontro tra le parti è sicuramente un passo in avanti per riuscire a trovare un accordo. Nikkie Bruinenberg, agente del giocatore, era infatti presente allo Stadio San Siro, durante il match di Coppa Italia contro la Lazio.