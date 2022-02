Milan Lazio probabili formazioni Coppa Italia: le possibili scelte di Pioli e Sarri

Probabili formazioni Milan Lazio Coppa Italia, bianconeri con Dybala in panchina. Nel ‘big match’ valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa si affronteranno il Milan del tecnico Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo il successo nell’ultimo turno di Serie A, Milan e Lazio tornano in campo per i quarti di Coppa Italia. In gara secca a San Siro, rossoneri e biancocelesti si giocano il passaggio alle semifinali del torneo, per provare a conquistare il trofeo vinto dalla Juventus nell’ultima stagione. Milan e Lazio sono tra le squadre più vincenti nella storia della Coppa Italia, visti i cinque trofei dei rossoneri e i sette dei biancocelesti. Le ultime volte che la squadra capitolina ha conquistato la competizione risalgono al 2013 e nel 2019, mentre per trovare un trofeo del Diavolo bisogna andare indietro fino al 2003. Andiamo ora a scoprire Milan lazio probabili formazioni, chi giocherà?

Probabili formazioni Milan Lazio: Pioli si affida a Ibrahimovic in attacco?

QUI MILAN – Il tecnico rossonero potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Tomori e Romagnoli, invece dovrebbero piazzarsi al centro del pacchetto arretrato, mentre Calabria e Theo Hernandez agiranno da terzini. Linea mediana che avrà buone chance di essere composta, almeno inizialmente, da Kessié e Tonali. La trequarti campo del Diavolo, infine, dovrebbe essere formata da Diaz, Saelemaekers e Leao, i quali avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Giroud.

QUI LAZIO – Sarri che dovrebbe schierare una formazione simile a quella vista nell’ultimo turno di campionato. Probabile il ritorno tra i pali di Reina, con Hysaj e Marusic sulle corsie e la coppia Patric-Radu al centro della difesa. Improbabile il recupero di Acerbi che dovrebbe rientrare tra Bologna e Porto. A centrocampo confermato Milinkovic, ballottaggio Luis Alberto-Basic col primo ad oggi favorito. In regia Cataldi. Infine, nel tridente d’attacco, ai lati dell’intoccabile Immobile, Sarri deve scegliere fra Pedro, Zaccagni e il redivivo Felipe Anderson visto in Toscana. I dubbi verranno sciolti solo nella rifinitura di domani.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Patric, Marusic, Radu; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri