Juventus, la Signora torna al suo obiettivo: ora c’è un piano, il posto di Dybala?

Juventus, Zaniolo come tempo fa, torna ad essere l’obiettivo dei bianconeri. La domanda principale che tutti noi ci poniamo: Nicolò diventerà l’erede di Dybala? Si attende la decisione della Roma su un eventuale rinnovo del centrocampista. Sono trascorsi molti anni dal primo interesse di Paratici al giocatore giallorosso, ed ora che l’instabilità di Dybala si concretizza, c’è una possibilità.

Juventus, Zaniolo prende il posto di Dybala?

Sarà Nicolò il prossimo acquisto di Paratici? Si rivelerebbe una mossa importante che garantirebbe il tridente ad Allegri: Zaniolo, Vlahovic e Chiesa. Il dirigente sportivo Arrivabene e Cherubini esaminano la situazione per procedere nel modo migliore e recuperare Zaniolo, nonostante la situazione non sia semplice sorgono i primi contatti. L’obiettivo è concretizzare prima del termine del contratto.

Troppi infortuni

Nicolò Zaniolo ha riportato in carriera diversi infortuni che hanno fatto scendere il cartellino del giocatore, passando dagli 80 milioni di 2 stagioni in 40/50 al momento. Sappiamo che, lo stipendio attuale gira intorno ai 2,6 milioni di euro, una cifra media, ma comunque al di sotto del centrocampista Pellegrini e Tammy Abrahim.

Nel 2024 scade l’accordo con la Roma rinnovato nel 2019. In teoria il tempo lascia ancora spazio a Paratici, ma in pratica sarà meglio non batter troppo ciglio.