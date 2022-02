Mercato Juve, Dybala al Barcellona? Tutto confermato! Arriva finalmente ad un punto di svolta il futuro dell’attaccante argentino bianconero Paulo Dybala. L’argentino, di recente finito ai ferri corti con l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene a causa della trattativa riguardante il rinnovo di contratto, sta infatti valutando l’idea di lasciare la Vecchia Signora e approdare in Spagna, in via definitiva.

La scelta, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, è ricaduta sul Barcellona dell’ex Leo Messi, ora al PSG, che in questi mesi ha iniziato ad imbastire l’operazione insieme all’agente Jorge Antun: il giocatore, dal canto suo, ha già espresso il proprio gradimento più volte. Si avvia verso i titoli di coda l’esperienza in Italia di Paulo Dybala.

Dybala al Barcellona, ora la Juve si guarda attorno?

Dybala al Barcellona, i bianconeri valutano il da farsi. L’argentino, fino a questo momento, è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro: fin ad ora 12 gol e 6 assist in 27 presenze complessive tra campionato, Champions e Coppa Italia. A cui vanno aggiunte le nove partite saltate a causa degli infortuni. Problemi che stanno condizionando anche il suo rendimento in campo e che gli impediranno di scendere in campo questa sera contro il Villarreal.

Da qui i dubbi espressi dalla dirigenza bianconera in merito alla sua posizione. In Spagna, dove andrà a raccogliere il testimone lasciato la scorsa estate da Lionel Messi, invece Xavi lo aspetta a braccia aperte. In ogni caso, occhio anche ai possibili colpi last minute di Tottenham e Inter, alla finestra da tempo in attesa di farsi avanti ufficialmente.