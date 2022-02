Champions League, Villareal Juventus dove vederla: diretta in chiaro Canale 5, Sky o Amazon Prime?

Villareal Juventus dove vederla in diretta tv e streaming. Nemmeno il tempo di riposare dopo il pareggio ottenuto contro il Torino e per gli uomini di Max Allegri è tempo di Coppa dei Campioni. Il 22 febbraio alle ore 21:00 i bianconeri sono attesi dal Villareal killer, nelle partite precedenti di coppa, dell’Atalanta battuta proprio dal Sottomarino Giallo e condannata all’Europa League. Il “Madrigal” da sempre è un ostacolo ostico da superare e la Juventus è chiamata a continuare la serie positiva di vittorie in Europa. L’unica sconfitta, fino ad ora, è arrivata con i campioni in carica del Chelsea.

Villareal Juventus dove vederla in diretta tv e streaming? Canale 5, Sky o Amazon Prime?

L’incontro sarà trasmesso in chiaro da Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo. Andrà in onda anche sui canali Sky Sport (canale 252 del satellite). Per lo streaming gli utenti potranno collegarsi alle piattaforme Mediaset (sportmediaset.it, Mediaset Play, Infinity+) o Sky ( Sky Go o Now TV).

Le probabili formazioni

Max Allegri dovrà fare ameno di Dybala infortunatosi nel derby contro i granata, ma anche di Rugani e Chiellini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.