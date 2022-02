Morata, le cifre dell’offerta della Juve all’Atletico Madrid

La Juve è a lavoro per Álvaro Morata. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023 e La Vecchia Signora proverà a trattenerlo abbassando la quota del riscatto rispetto ai 35 milioni dell’accordo in essere.

Da mesi si sta parlando molto dello spagnolo per quanto riguarda la sua permanenza a Torino. A gennaio sembrava sul piede di partenza e pronto al trasloco, ma recentemente è tornato ad essere un punto fermo dei bianconeri. Tuttavia potrebbe rimanere alla Juventus più del previsto. Il suo futuro si deciderà da qui alla prossima estate.

Se inizialmente Morata si mostrava deciso a abbracciare Xavi al Barcellona, favorito dall’arrivo del serbo Dusan Vlahovic, Allegri ha provato a rimediare al tutto schierando un pesante tridente formato da Dybala-Vlahovic-Morata. Di conseguenza sono cambiati gli scenari.

Poiché Álvaro Morata è in prestito dall’Atletico Madrid, la dirigenza bianconera sta provando ad accontentare la sua voglia di rimanere in Italia. Infatti, di recente c’è stato un incontro tra l’agente Juanma López, presente a Vila-Real e il calciatore della Juve all’interno dell’albergo spagnolo in cui i bianconeri hanno soggiornato la scorsa settimana.

Non solo Morata, la Juve piazza un doppio colpo

Nel frattempo, la Juventus sta pensando ad un doppio colpo dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da “Elgoldigital”, i torinesi avrebbero intenzione di offrire 30 milioni di euro ai Colchoneros per i cartellini di Álvaro Morata e Renan Lodi, di cui 20 milioni sarebbero destinati al via libera dell’attaccante spagnolo. In questo modo, le zebre si sistemerebbero non solo in attacco, ma anche in difesa.