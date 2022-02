Juventus, Dybala via? Spunta il nome di Marco Asensio

SITUAZIONE JUVENTUS-DYBALA. Le voci di mercato sul futuro di Paulo Dybala diventano sempre più insistenti. Intanto spunta un possibile sostituto per la Juve.

La Joya, è ormai un caso che si sta protraendo da più di due anni in casa bianconera. Questa volta potrebbe essere arrivato il momento giusto per “liberare” il calciatore. Tra qualche mese, il suo contratto scadrà. Proprio per questo motivo, i prossimi giorni saranno decisivi su questo fronte. Paulo Dybala, è tra i più grandi simboli dell‘attuale Juventus, ma nel prossimo calciomercato estivo potrebbe clamorosamente approdare ai rivali dell’Inter, che a breve potrebbe cedere Alexis Alejandro Sánchez Sánchez per rinforzarsi in modo ancora più pesante in fase offensiva. Il vicecapitano bianconero troverebbe nella Benamata, un forte tandem d’attacco con il connazionale Lautaro Martínez, salvo il suo addio.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, “sembra che la Juve sia entrata nell’ottica di rinunciare al giocatore”. Il rinnovo del 28enne sembra impossibile e il suo avvenire lontano da Torino: potrebbe scegliere l’estero come prossima destinazione. In molti nella dirigenza bianconera, non reputerebbero questa una grossa perdita, sia dal punto di vista economico, sia da quello tecnico. Al momento, le due parti non avrebbero trovato una formula di accordo. Si cerca dunque un profilo di altissimo livello per sostituire l’attaccante argentino.

Il nome che circola in queste ore è quello di Marco Asensio. La Juventus tiene nel mirino il 26enne di Palma di Maiorca già da tempo. Il classe ’96, attualmente in forza al Real Madrid, è in scadenza nel 2023 e non ha avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con i Blancos.

La Vecchia Signora è una delle squadre più interessate allo spagnolo, la cui valutazione oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. La concorrenza è però fortissima e di alto divello, motivo per cui la società di Agnelli dovrà impegnarsi molto per strapparlo alle altre.